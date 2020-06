La Reggello-Vallombrosa si correrà l'8 dicembre

di Michele Bossini

Fra annullamento e cambio di data, ha prevalso la seconda ipotesi





Grandi novità in vista per la Reggello-Vallombrosa, una delle gare storiche del panorama podistico toscano e che quest’anno festeggerà la sua quarantaquattresima edizione. La pandemia aveva fatto temere la cancellazione dell’evento previsto per il 5 luglio, alla fine è però prevalsa la volontà di correre, spostando in avanti la data della manifestazione, fissata per martedì 8 dicembre.

Confermato il tracciato della gara, tredici chilometri per amanti della salita, partendo dai 396 metri di altitudine di Reggello per raggiungere i 1.000 metri dell’Abbazia di Vallombrosa, dove è posto il traguardo. Lo spostamento stagionale imporrà alcuni cambiamenti nella gestione dell’evento, particolare attenzione verrà riservata alla sicurezza del tracciato e alla cura di ogni concorrente.