La Pro Loco cerca giovani: il via alle domande per il Servizio Civile

di Redazione

Per i ragazzi con un’età compresa tra i 18 e 29 anni sarà possibile fare domanda di Servizio Civile per la Pro Loco di San Giovanni





Un’ opportunità per i giovani: sono aperte le domande di Servizio Civile anche per la Pro Loco di San Giovanni: un posto disponibile. Entro il 28 maggio 2021 alle 14:00 possono presentare domanda tutti i ragazzi e le ragazze diplomati o laureati, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, che conoscano almeno una lingua straniera e siano inattivi, disoccupati, inoccupati o studenti. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente online ma è consigliato ai ragazzi di recarsi presso la sede per ulteriori informazioni e per un eventuale supporto.

Appassionati di turismo, cultura e promozione: sono questi i giovani che le Pro Loco cercano, compresa quella di San Giovanni. Gettare le basi per una formazione professionale in campo turistico ma anche permettere ai giovani di rapportarsi con diverse realtà, associazioni ed enti pubblici: la rete delle Pro Loco non offre solo un lavoro ma un importante momento di crescita personale.

I ragazzi potranno scegliere tra sette progetti che interessano tutto il territorio toscano. I 64 giovani che prenderanno servizio affiancheranno l’associazione nell'informazione turistica, nella promozione del territorio, nell’organizzazione e in tutte quelle attività che la Pro Loco porta avanti. Viene svolta, infatti, un’importante attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ,attraverso la gestione dei moltissimi Uffici Informazione ed Accoglienza Turistica distribuiti sul territorio.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la sede della Pro Loco – 055 9126268 | 334 3263132 (WhatsApp) | info@prolocosangiovannivaldarno.it, o consultare il sito www.unplitoscana.it.