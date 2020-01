La polizia ritrova lungo una strada fucili, munizioni e assegni rubati giorni fa

di Monica Campani

Il bottino all'interno di un armadietto blindato è stato ritrovato in località Setona di sopra - San Pancrazio nel comune di Bucine. Intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Montevarchi





E' stata la segnalazione di un funzionario di polizia libero dal servizio a far ritrovare, agli agenti del commissariato di polizia di Montevarchi, un armadietto blindato con alcuni fucili da caccia risultati rubati alcuni giorni fa. Le armi erano sul ciglio di una strada di campagna, nascoste tra le sterpaglie, in località Setona di Sopra – San Pancrazio nel comune di Bucine.

L’armadietto blindato era stato forzato e presentava ancora i tasselli di ancoraggio al muro divelti. All’interno i poliziotti del Commissariato, insieme ai colleghi del Gabinetto della polizia scientifica di Arezzo, hanno trovato 4 fucili da caccia, 2 blocchetti di assegni in bianco, una custodia in sintetico per gioielli, una stella a tre punte in metallo, un coltello a serramanico, una canna di fucile e diverse cartucce sia a palla che a piombo spezzato. Le armi da caccia risultano essere parte di un furto denunciato qualche giorno fa da un giovane valdarnese. Tutto il materiale è stato sequestrato.