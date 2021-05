La polisportiva "Galli" battuta in casa dal Colle Val d'Elsa

di Michele Bossini

I valdarnesi sono stati battuti 74-78





Un altro passaggio a vuoto nel campionato di serie D girone D per i sangiovannesi della Polisportiva Galli, che nella sesta giornata sono stati battuti in casa 74-78 da Colle Val d'Elsa. I valdarnesi sono adesso attesi da un turno di riposo e torneranno in campo il 16 maggio per affrontare, in trasferta, Poggibonsi.