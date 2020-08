La Pallavolo Piandiscò chiude il mercato con l'inserimenro di Claudia Tinti

di Michele Bossini

Un attaccante ricevitore del 2002 per mister Colaianni





Ultimo tassello per la rosa della squadra di serie C e della under 19 della Pallavolo Piandiscò, che ha tesserato la giovane 2002 Claudia Tinti.

Attaccante ricevitore cresciuta nelle giovanili del Valdarninsieme prima e nel Bisonte Volley Art di Firenze poi la stagione scorsa ha affrontato il campionato di serie C e under 18 nelle fila dell'Arnopolis, società di Pratovecchio Stia.