La Named Number 8 San Giovanni passa a Prato e consolida il secondo posto

di Michele Bossini

Le valdarnesi si sono imposte per 50-67





Il finale di stagione è senza dubbio foriero di belle soddisfazioni per la Named Number 8 San Giovanny e una vittoria importante in casa di Prato per un 50-67 è stata messa in archivio, vittoria che proietta la squadra saldamente al secondo posto della classifica.

La squadra laniera non ha reso le cose facili alle ragazze sangiovannesi e le prime due frazioni sono state abbastanza equilibrate, la svolta è stata nel terzo quarto, con l'allungo che ha chiuso i giochi. Prossimo impegno domenica in casa alle 18 contro Lucca.