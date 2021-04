La Named Number 8 San Giovanni ha battuto Prato

di Michele Bossini

Le valdarnesi hanno battuto la squadra laniera per 50-43





Due punti molto molto importanti non solo per la classifica ma soprattutto per il morale quelli conquistati dalla Named Number 8 San Giovanni, che ha battuto Prato 50-43 con una bella prestazione che l'ha sempre vista avanti nel punteggio.

C'è ancora qualcosa da rivedere nella fase difensiva, ma il buon lavoro in attacco con una fluida circolazione di palla fanno ben sperare in vista delle prossime partite, a cominciare da quella in programma sabato al Palatagliate di Lucca.