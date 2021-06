La Named Number 8 San Giovanni batte Siena anche nella gara di ritorno e si prepara ad affrontare Torino

di Michele Bossini

Adesso lo spareggio con la Sardex Torino per accedere ai play-off nazionali



Foto dalla pagina facebook del Costone Siena

La Named Number 8 San Giovanni, dopo avere vinto in maniera netta la gara di andata con il Costone Siena per 72-44, si è ripetuta in quella di ritorno imponendosi in trasferta con il punteggio di 45-46.

Per la squadra valdarnese adesso lo spareggio con la Sardex Torino per accedere ai play-off nazionali che mettono in palio promozione in serie A2. Domenica prossima alle 18 a San Giovanni la gara di andata, il ritorno domenica 27 in Piemonte,