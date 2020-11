La Marzocco Sangiovannese e la Sangiovannese sempre a fianco del "Veliero" nell'avviamento allo sport

di Michele Bossini

Due i progetti avviati con il patrocinio della regione Toscana



Foto dalla pagna facebook della Sangiovannese

La Marzocco Sangiovannese e la Sangiovannese, continuano il loro impegno orientato alla propaganda formativa di avviamento allo sport, al mantenimento dei concetti di sportività e di condivisione con i ragazzi del "Veliero”. In questo periodo infelice in cui lo sport e il calcio in particolare sono costretti a stop mirati a contrastare la diffusione del covid-19, le due società con il patrocinio della regione Toscana offrono un'occasione di sviluppo e crescita sociale oltre che sportiva.

Due i progetti avviati ma che in questo fase sono stati sospesi: "Sport senza barriere", progetto che prevede il coinvolgimento di tesserati, tecnici e dei ragazzi del "Veliero” per incontri di assoluto divertimento; quindi attività motoria a indirizzo calcistico, dove le attività entrano più nello specificom mantenendo come principale obiettivo lo sport, l'amicizia e il calcio. I due progetti su concluderanno con delle manifestazioni pubbliche nel momento in cui si potranno garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria.