La Futsal Sangiovannese travolge l'Aposa e inizia a fare punti in trasferta

di Michele Bossini

La squada di Bearzi vince 0-8 e finalmente riesce a sbloccarsi in trasferta





Grande prova della Futsal Sangiovannese, che di scena a San Lazzaro di Savena ha travolto 0-8 i bolognesi dell'Aposa, in un match che i valdarnesi hanno dominato dall'inizio alla fine e nel quale mister Bearzi ha dato un ampio minutaggio a tutti gli effettivi, compresi i tanti under presenti.

Quella arrivata in terra bolognese è stata per gli azzurri una vittoria utile sia e riscattare la sconfitta casalinga con Chiavari prima della pausa per le festività di fine anno che per conquistare i primi punti esterni della stagione. Il risultato è maturato con quattro reti per tempo: doppietta di Liburdi e Parra nel primo, nella ripresa ancora Parra più due gol di Ortiz e uno di Yanagi.