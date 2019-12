La Futsal Sangiovannese, con un Mateo in più, contro Poggibonsi si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia

di Michele Bossini

Dopo avere chiuso con una vittoria il girone di andata, gli azzurri saranno impegnati domani sera in Coppa Italia





La Futsal Sangiovannese, dopo avere chiuso con una vittoria sabato il girone di andata, domani sera (giovedì) alle 21.30 al palasport di Terranuova si giocherà il passaggio al secondo turno in Coppa Italia contro la Poggibonsese.

I senesi sono in vantaggio nella classifica del triangolare del primo turno grazie alla migliore differenza reti (vittoria per 6-0 contro il Grosseto, battuto dai valdarnesi solo 2-3) e pertanto solo con una vittoria i ragazzi di De Lucia potranno accedere al turno successivo, dove incontreranno la vincente di Prato-Mattagnanese. La squadra azzurta ha battuto Poggibonsi 2-5 tre settimane fa in campionato, ma quella di domani sarà sicuramente un'altra gara.

In casa Futsal Sangiovannese saranno assenti lo squalificato Pisconti e gli infortunati Stelloni e Amano, mentre si potrà contare sul laterale spagnolo David Mateo, tornato in Valdarno (nelle tre stagioni in azzurro ha realizzato la bellezza di 76 gol in 70 partite) dopo avere iniziato la stagione con Reggio Emilia in A2.