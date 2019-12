La Futsal Sangiovannese batte Poggibonsi e passa il turno in Coppa Itaòia

di Michele Bossini

La squadra di De Lucia si è imposta 11-9 eliminando il Poggibonsi





Obbligata a vincere per proseguire la sua avventura in Coppa Italia, la Futsal Sangiovannese ha fatto pienamente il suo dovere battendo Poggibonsi 11-9, qualificandosi per il secondo turno in programma sabato 11 gennaio 2020 (sette giorni prima della ripresa del campionato) in casa della vincente della sfida fra Prato e Mattagnanese, in agenda per domani (sabato).

Quella andata in scena è stata una partita pirotecnica nella quale gli azzurri, alla prese con numerose assenze e quindi con molti giovani in campo, sono partiti subito forte andando a segno due volte in meno di un minuto, per però chiudere la prima frazione sotto 4-5. Nella seconda frazione i valdarnesi sono riusciti a ribaltare il risultato portadosi sul 9-6, preludio all'11-9 finale (per gli azzurri sei reti di Liburdi, due di D'Alerio, una a testa di Mateo, Senesi e Parra).