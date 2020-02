La Futsal Sangiovannese batte la Mattagnanese e avvicina i play-off

di Michele Bossini

Vittoria pesante per la squadra sangiovannese, che consolida il suo quinto posto





Tre punti importanti per la Futsal Sangiovannese, che in casa ha battuto 5-3 in rimonta la Mattagnanese, avversaria diretta in chiave play-off degli azzurri che restano saldi al quinto posto con dieci punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici quando mancano solo sei giornate al termine del campionato.

In campo senza Amano e Mateo, con Jimenez e D'Alterio a mezzo servizio e ancora un po' affaticati dopo la gara di Coppa Italia, i valdarnesi in avvio hanno tenuto ritmi più bassi di quelli soliti, chiudendo il primo tempo sotto 0-1 e incassano in avvio di ripresa la rete dello 0-2. A questo punto c'è stata la reazione della Marzocco Sangiovannese, che ha pareggiato con Pisconti e Liburdi, messo la freccia e sorpassato con D'Alterio e, quando la Mattagnanese ha giocato la carta del portiere di movimento, sono stati di nuovo Liburdi e Pisconti a segnare e chiudere il conto. Ultimo sussulto la terza rete dellla squadra ospite, arrivata troppo tardi per riaprire la partita.