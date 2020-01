La Futsal Sangiovannese batte Prato e va avanti in Coppa

di Michele Bossini

Prato battuto 1-2 ed eliminato, gli azzurri volano agli ottavi di finale





Bella prova per la Futsal Sangiovannese, che nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ha battuto in trasferta per 1-2 Prato, squadra importante e che in campionato sta lottando per il passaggio di categoria, qualificandosi per gli ottavi di finale di mercoledì 12 febbraio contro la Pro Patria San Felice.

Tutto è successo nel corso degli ultimi quattro minuti, nonostante che le occasioni nel corso del primo tempo e buona parte della ripresa non fossero mancate e a passare in vantaggio sono stati gli azzurri, in superiorità numerica, con Liburdi. Prato ha quindi giocato la carta del portiere di movimento segnando a 48" il gol dell'1-1 e quando i supplementari parevano essere dietro l'angolo Parra, a 22"dalla sirena, ha realizzato il gol dell'1-2.