La Futsal Sangiovannese a caccia di conferme in casa del Sant'Agata

di Michele Bossini

I valdarnesi intenzionati a bissare la vittori di sabato scorso arrivata contro Campi Bisenzio





La Futsal Sangiovannese, per la terza giornata del campionato di serie B girone C, domani (sabato) alle 15 sarà di scena in casa del Sant'Agata.

La squadra valdarnese, reduce dalla vittoria di sette giorni fa ai danni di un avversario di qualità come la Arpi Nova Campi Bisenzio, nel match contro i bolognesi, andrà a caccia di conferme e di altri tre punti, con la consapevolezza che non sarà una passeggiata. I bolognesi hanno perso entrambe le prime due gare di campionato e, in campo alla ricerca dei loro primi punti, daranno fondo a tutte le energie per lasciare quota "zero".