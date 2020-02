La Fides Montevarchi e la Synergy fanno canestro, bersaglio sbagliato dal Galli Terranuova

di Michele Bossini

Fine settimana con due vittorie e una sconfitta per la palla a spicchi valdarnese





Nel campionato di serie C gold bella e netta affermazione della Fides Montevarchi, che ha battuto per 90-64 Montale dilagando nel finale. Dopo un primo quarto eqilibrato e terminato 20-18, il vantaggio dei valdarnesi si è fatto sempre più consistente (41-36 all'intervallo lungo e 65-53 al termine del terzo periodo), con il parziale di 25-11 che ha fissato l'ampio divaro finale. Nello stesso torneo, vittoria per la Synergy, che ha sconfitto Valdisieve 80-73. La partita (22-19 il primo tempino, 29-35 all'intervallo lungo e 52-52 il punteggio sul quale si è concluso il terzo parziale) si è decisa nei minuti finali, coi valdarnesi che si sono dimostrati più precisi in fase di realizzazione, specie dalla lunetta.

In serie C silver il Galli Terranuova, in quella che era l'ultima partita di Andrea Rath che lascia per motivi di lavoro, è stato battuto in casa 95-101 dall'Audax Carrara, preso per mano da un Tealdi in serata di grazia e capace di mettere 45 punti a referto. La squadra ospite è sempre stata avanti anche se mai di molto e alla fine ha potuto festeggiare la vittoria.