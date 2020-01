La farmacia comunale Serristori anticipa l'orario di apertura pomeridiana

di Glenda Venturini

Fino al 30 aprile in via sperimentale la farmacia di piazza della Fattoria aprirà al pomeriggio già dalle 15,30, mezz'ora prima del consueto





La farmacia comunale Serristori di Figline cambia l'orario di apertura: fino al 30 aprile, anticiperà l'orario del pomeriggio di mezz'ora. In via sperimentale, quindi, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15,30 (e non più dalle 16) alle 20, in modo da ampliare il servizio pomeridiano all'utenza. Resta invariata l'apertura mattutina, garantita in orario 9-13.

Tutti gli orari delle farmacie comunali sono disponibili sul sito www.farmavaldarno.it. L'elenco completo dei turni delle farmacie nei festivi e nei fine settimana è invece disponibile qui oppure tutti i venerdì su www.figlineincisainforma.it.