Le date del prossimo campionato di serie C e della Coppa Italia

di Michele Bossini

Poco prima di Ferragosto via alla Coppa Italia, il 29 agosto scatterà il campionato





Il campionato di serie C 2021-2022 inizierà il 29 agosto e si concluderà il 24 aprile 2022: la decisione è stata presa del consiglio direttivo della Lega Pro. Inoltre è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C si disputerà subito prima di Ferragosto, il secondo il 21 agosto.

In casa Montevarchi si sta lavorando alla costruzione della squadra e all'organizzazione del ritiro precampionato. La data per il raduno e il primo allenamento ancora non è stata decisa, comunque non dovrebe essere più tardi del 18 luglio.