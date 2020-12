La conclusione dei campionati dilettanti alla fine del girone d'andata al momento non riguarda la Toscana

di Michele Bossini

In Toscana non dovrebbe essere necessaria la revisione del format dei campionati





Vista l'incertezza su quando potranno riprendere i campionati dilettantistici, circola l'ipotesi di disputare solo il girone d'andata e, al termine, proseguire con play-off e play-out per decidere promozioni e retrocessioni, consentendo così di avere più tempo a disposizione per gli allenamenti delle squadre, chiamate a rifare tutta la preparazione visto il lungo periodo di inattività.

La cosa al momento è solo un'ipotesi anche perchè la Figc deve ancora esprimersi, come riporta almanaccocalciotoscano.it, su due deroghe, ossia la possibilità per i comitati regionali di modificare il format dei campionari e prorogare la stagione oltre il termine del 30 giugno. La conclusione alla fine del girone d'andata può essere una soluzione per avere un verdetto in quelle regioni dove si hanno campionati con tante squadre, cosa che almeno per il momento non riguarda la Toscana, dove in estate era stata fatta la scelta di fare più gironi ma con meno squadre.