La comunità di Montalto si mobilita per la Misericordia di San Giustino

di Glenda Venturini

Ad agosto una ambulanza della Misericordia andò distrutta in un incendio: da allora sono partite iniziative di raccolta fondi per finanziare l'acquisto di un nuovo mezzo. I cittadini di Montalto hanno contribuito con donazioni spontanee per oltre 2.700 euro





Una donazione da oltre 2.700 euro da parte della comunità di Montalto in favore della Misericordia di San Giustino Valdarno, danneggiata dall'incendio che ha completamente distrutto una ambulanza la scorsa estate. Da allora, i cittadini di Montalto hanno espresso più volte il desiderio di rispondere con forza ed in modo unitario agli appelli della Misericordia stessa per l'acquisto di una nuova ambulanza.

Gli storici cuochi e cuoche delle cucine di Montalto si erano resi immediatamente disponibili per organizzare un evento culinario che potesse essere da volano per una raccolta fondi, ma le normative anticovid avrebbero limitato i posti disponibili e quindi la buona riuscita della cena stessa.

E così, per evitare occasioni di contagio ma allo stesso tempo mettere in campo un'azione di grande partecipazione, si è preferito organizzare una raccolta di donazioni porta a porta: in questo modo molti cittadini hanno potuto fare offerte libere a sostegno dell'acquisto della nuova ambulanza. Un ringraziamento particolare da parte della Misericordia va ad Andrea Burresi, che ha curato ed effettuato la raccolta stessa ottenendo un risultato straordinario.