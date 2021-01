Bucine saluta Paolo Rossi. Tanti i partecipanti alla funzione della parrocchia Sant'Apollinare

di Matteo Mazzierli

Un ultimo saluto in ricordo di Paolo Rossi, riconosciuto e apprezzato cittadino del Comune di Bucine da parte di tutta la comunità. Alla funzione nella chiesa locale hanno partecipato la moglie Federica, l'amico Luigi e il sindaco di Bucine Nicola Benini





Si è svolto alla parrocchia Sant'Apollinare di Bucine l'ultimo saluto a Paolo Rossi: la comunità ha potuto così stringersi un'ultima volta in un abbraccio collettivo per la scomparsa del calciatore campione del mondo.

Tanti i cittadini che hanno voluto ricordare il campione del mondo: a partecipare e condividere parole d'affetto per Rossi sono stati la moglie Federica, l'amico Luigi Pelaggi e il sindaco di Bucine, Nicola Benini.

Una celebrazione colma di emotività e ricordo per tutti coloro che hanno conosciuto l'umità di Paolo, come ricorda la moglie Federica: "Tutto ciò che abbiamo condiviso con voi è stato bello, in un certo senso abbiamo conosciuto Paolo insieme. Lui amava questa terra e voi tutti, a distanza di anni devo ringraziarlo per avermi portato qui, perché anche in questi ultimi mesi avete capito come stavano le cose e rispettato il dolore, rispettato il nostro segreto e la nostra sofferenza; ci avete aiutato tanto, non dimenticherò mai cosa avete fatto voi tutti."

"Nel 2008 come spesso accadeva mi hai stupito quando hai deciso di venire ad abitare stabilmente a Cennina - ricorda Pelaggi - Volevi seguire il progetto della Selvaggia a tutti i costi e avevi deciso di vivere qui con Federica e diventare cittadino di Bucine, eri orgoglioso di vivere nella Valdambra e la tua semplicità e disponbiilità è entrata nel cuore di ogni persona, al di là della tua notorietà sei stato una persona sensibile e generosa ad ogni richiesta venuta dal territorio."

"Paolo era una figura che si era molto legata, soprattutto alle persone che hanno avuto il privilegio e la possibilità di frequentarlo - ha detto il sindaco Benini - una figura che nella comunità ricorderemo per sempre nell’intitolazione dello stadio e negli eventi che faremo. Tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo ricorderanno il sorriso e la gentilezza di Paolo, il valore umano più che quello sportivo, quella persona che aveva scelto la Valdambra per crescere i propri affetti e la famiglia dove stabilirsi in pianta stabile. Un grazie di cuore alle persone che sono intervenute oggi e hanno riconosciuto l’affetto sincero della comunità di Bucine."

Qui la celebrazione completa per Paolo Rossi che si è svolta alla parrocchia Sant'Apollinare di Bucine.