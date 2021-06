La coalizione trova la quadra nel 'Patto per Montevarchi', la segretaria PD Bertini: "Lavoro lungo mesi, ora vicini all'obiettivo"

di Glenda Venturini

Non fa nomi sul possibile candidato sindaco, la segretaria del Partito Democratico di Montevarchi: "Ci stiamo confrontando su una candidatura unitaria e rappresentativa di tutte le forze in campo, speriamo di averla in tempi brevi". Il lavoro per la costituzione di una ampia coalizione è iniziato a gennaio





La coalizione di centrosinistra si aggrega intorno ad un 'Patto per Montevarchi', un documento politico sottoscritto da una serie di forze politiche con l'obiettivo di affrontare insieme le elezioni amministrative, trovando una linea politica di sintesi e un candidato comune. Ed è proprio il Patto a definire non solo le linee politiche e gli obiettivi, ma anche i confini della coalizione e i profili del candidato sindaco: un documento firmato da Partito Democratico, Avanti Montevarchi, Italia Viva, Montevarchi Democratica, Europa Verde, LeU Articolo 1 e Movimento 5 Stelle.

Oggi, mentre si rincorrono le indiscrezioni, abbiamo chiesto alla segretaria PD Elisa Bertini quale sia il punto della situazione: "Noi abbiamo fatto un percorso, iniziato a gennaio, di costruzione di una coalizione di centrosinistra che guardasse dalle forze più civiche a quelle più progressiste e di sinistra, con l'obiettivo di creare una grande coalizione per una proposta di progetto politico alternativo per la città, rispetto a quella dell'attuale amministrazione. Il nostro obiettivo, quindi, è di imparare anche dagli errori del passato, farne tesoro e andare oltre creando una proposta unitaria".

"Abbiamo lavorato a questo, in tutti questi mesi, rallentati anche dalla pandemia, e ora siamo vicini a centrare l'obiettivo - annuncia Bertini - la base della coalizione c'è, ci stiamo confrontando sulla scelta di una candidatura unitaria e rappresentativa di tutte le forze in campo, ci auguriamo che in tempi comunque brevi riusciremo a trovare una sintesi politica intorno a un candidato".