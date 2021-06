La Castelnuovese potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di Promozione

di Michele Bossini

La decisione attesa per i prossimi giorni





Una serie di problemi da risolvere, potrebbero portare la Castelnuovese a decidere di non iscriversi al prossimo campionato di Promozione.

Nei giorni scorsi si è svolta un'assemblea per fare il punto e mettere tutti al corrente della situazione, nessuna decisione ancora è stata presa ma ci sono delle questioni, soprattutto la carenza di risorse umane per fare fronte a tutte le incombenze che ci sono per potere giocare dopo la pandemia, che devono essere affrontate e alle quali si deve dare delle risposte senza le quali il rischio di chiuderee la saracinesca è concreto. Una fine che un sodalizio con quasi cento anni di storia non merita.