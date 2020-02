La Castelnuovese lancia il guanto di sfida al San Quirico, la Bucinese in casa della capolista Chiantigiana

di Michele Bossini

Una gara in casa e una in trasferta per le valdarnesi di Promozione nella ventiduesima giornata





Ventiduesima giornata nel campionato di Promozione con la Castelnuovese che, reduce da due sconfitte consecutive, riceve la visita del San Quirico in una partita nella quale i valdarnesi andranno alla caccia del riscatto. I senesi dal canto arrivano al "Luca Quercioli" con soltanto un punto di ritardo nei confronti degli amaranto di casa e cercheranno quindi di vincere per sorpassarli e le attese sono per una partita combattuta ed all'esito per nulla scontato.

La capolista Chiantigiana riceve il fanalino di coda Bucinese, per il più classico dei testacoda. Nella sfida in programma allo stadio di Gaiole, i valori in campo sono assai differenti, tuttavia la squadra arancioverde scenderà in campo come quella che non ha più niente da perdere e giocherà senza curarsi troppo del risultato.