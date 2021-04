La Bruschi Basket San Giovanni spegne le Acciaierie Valbruna Bolzano

di Michele Bossini

Successo in trasferta per le valdarnesi, 52-66 il risultato finale



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

La Bruschi Basket San Giovanni ha riscattato la sconfitta casalinga di sabato con la Brixia Brescia vincendo con un convincente 52-66 la gara di recupero della quinta giornata di ritorno in casa dell'Acciaierie Valbruna Bolzano.

La sfida si è di fatto decisa nella primo quarto, quando Miccio e compagne hanno messo in mostra la loro faccia migliore chiudendo avanti 13-28 (26-43 all'intervallo lungo, 42-52 il terzo parziale), un divario fatale alle padrone di casa, arrivate solo a meno sette in avvio d terzo periodo (37-44) ma mai apparse davvero in grado di potere riaprire la partita. Nel finale la spallata decisiva delle ragazza di coach Franchini, per il 52-66 sul quale si à chiuso il match.