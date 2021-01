La Bruschi Basket San Giovanni sconfitta di stretta misura a Brescia

di Michele Bossini

Le valdarnesi tornano dalla tana del Brixia Brescia sconfitte 62-58



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

La Bruschi Basket San Giovanni torna dalla tana del Brixia Brescia sconfitta 62-58: alle sangiovannesi non è infatti bastata una grande rimonta per aggiudicarsi i due punti in palio nel recupero di questa dodicesima giornata e festeggiare la nona vittoria consecutiva.

I primi due quarti sono stati di marca bresciana (17-9 il primo, 32-22 il secondo), quindi dopo l'intervallo lungo le valdarnesi sono riuscite a ridurre il divario (45-39 il finale del terzo periodo).Nel corso dell'ultimo combattuto tempino la valdarnesi hanno completato la rimonta riuscendo anche a mettere la testa avanti (56-57), cedendo però nel finale.