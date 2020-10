La Bruschi Basket San Giovanni in casa con Bolzano per fare poker

di Michele Bossini

Si gioca al Palagalli, la palla a due alzata alle 21



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

Gara fra le mura amiche del palagalli per la Bruschi Basket San Giovanni, che cercherà di conquistare il suo quarto successo consecutivo nel match in programma per domani sera alle 21 contro Bolzano.

Le sangiovannesi sono in buona forma e daranno la caccia a un successo che peretterebbe loro di confermarsi nelle zone nobili della classifica. Le avversarie sono reduci da due gare casalinghe di fila (sconfitta con il Palaghiaccio Firenze e vittoria con Patti) e, alla ricerca del loro primo successo esterno, cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote alla squadra di coach Franchini.