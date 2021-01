La Bruschi Basket San Giovanni impegnata in casa con La Spezia

di Michele Bossini

Gara casalinga nella quarta giornata di ritorno per le valdarnesi



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

Quarta giornata di ritorno nel campionato di serie A2 femminile girone sud, con la Bruschi Basket San Giovanni che, dopo essere tornata al successo mercoledì scorso nella partita di recupero giocata a Umbertide, domani (sabato, palle e due alle 21) riceve la visita del La Spezia.

L'avversario è decisamente alla portata della squadra di coach Andrea Franchini la quale, con due partite da recuperare, è in lotta per le posizioni di testa e ovviamente non regalerà nulla. La Spezia arriverà al Pagalalli come quella che fra le due ha di meno da perdere e darà battaglia, per provare a portare via i due punti.