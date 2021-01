La Bruschi Basket San Giovanni a Umbertide per il recupero dell'undicesima giornata

di Michele Bossini

La gara in programma domani in Umbria



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

Un turno infrasettimanale per recuperare l'impegno dell'undicesima giornata del girone di andata del campionatio di serie A2 femminile girone Sud attende la Bruschi Basket San Giovanni, di scena domani a Umbertide.

Le sangiovannesi sono reduci da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di recuperare immediatamente il passo, anche se non sarà una gara facile in quanto vanno ad affrontare una avversario che finora soltanto due volte è uscito sconfitto e che arriva e che avrà il morale a mille, dopo avere vinto le ultime sei partite

Le attese sono per una gara combattuta, con da una parte le umbre intenzionate ad allungare loro striscia positiva e dall'altra la squadra di coach Franchini che invece ha bisogno immediatamente di tornare a vincere per recuperare fiducia e convinzione, in vista dei prossimi impegni.