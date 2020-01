"La befana della biodiversità", i carabinieri forestali di Vallombrosa fanno tappa alla scuola di Tosi

di Glenda Venturini

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali in occasione del 6 gennaio impegnati nell’operazione nazionale della “Befana della Biodiversità”: dal reparto di Vallombrosa la visita alla scuola dell'infanzia di Tosi



Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa Befana della biodiversità a Vallombrosa

Iniziative per i più piccoli a cura dei Carabinieri della biodiversità di Vallombrosa: anche quest’anno, infatti, la Befana ha accompagnato i Carabinieri Forestali al servizio dei più piccoli per portare in questo giorno di festa, giochi e attività di educazione ambientale. Gli uomini e le donne del Raggruppamento Biodiversità di tutta Italia la mattina del 6 gennaio hanno visitato 32 ospedali, strutture di accoglienza e scuole per organizzare una giornata dedicata all’educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura.

I Carabinieri del Reparto Biodiversità di Vallombrosa si sono recati alle 10 alla scuola dell’infanzia di Tosi, nel comune di Reggello, dove è in corso una sempre maggiore sensibilizzazione dei più piccoli nei confronti della natura e delle sue fragilità. Questa esperienza dei Carabinieri della Biodiversità si somma ad una lunga serie di laboratori ed attività di educazione ambientale e andrà a consolidare il rapporto molto stretto con una comunità vicina e importante per la Riserva Naturale Biogenetica di Vallombrosa.

Nel 2020 le attività si arricchiranno ulteriormente consentendo ai piccoli alunni di effettuare più esperienze presso la Riserva naturale gestita dai Carabinieri Forestali del Reparto di Vallombrosa. Questa Epifania è stata vissuta all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà.