"L'ultimo uomo che dipinse il cinema", il film su Renato Casaro di Walter Bencini arriva al cinema Masaccio

di Matteo Mazzierli

Il documentario su uno degli ultimi cartellonisti del cinema sarà al cinema di San Giovanni giovedì 20 febbraio alle 21.30 alla presenza dell'autore





Un incontro con il regista montevarchino Walter Bencini e il suo film dedicato a Renato Casaro: è la serata che si terrà al cinema Masaccio di San Giovanni, dove sarà proiettato "L'ultimo uomo che dipinse il cinema".

Un'altra ricerca di un mondo che non c'è più, quella di Bencini, che porta sul grande schermo la figura di uno degli ultimi illustratori che per decenni ha lavorato per grandi registi italiani e di Hollywood.

"Il film è un insieme di raccontanti straordinari di una realtà che non esiste più - afferma Bencini - Casaro con le testimonianze di tanti grandi registi e produttori viventi tra cui Cecchi Gori, Dario Argento, Terence Hill, Carlo Verdone ed Enrico Vanzina ci conduce lontano, lasciandoci addosso una avventurosa struggente nostalgia."

Il film di Bencini sarà proiettato alle 21.30 a San Giovanni, presso il cinema Masaccio, a seguire un dibattito, che in quest'occasione sarà arricchito dalla presenza del regista.