L'omaggio alle gemelle Mazzetti attraverso il cinema: doppia iniziativa in occasione del giorno della memoria

di Glenda Venturini

"Together - Il cinema di e su Lorenza e Paola Mazzetti" è in programma sabato 25 e lunedì 27 al Circolo Ghiandelli di Cellai





Un doppio omaggio alle sorelle Mazzetti, a pochi giorni dalla scomparsa di Lorenza, in occasione della giornata della memoria: sarà proprio attraverso il cinema che Rignano ricorderà la storia delle due gemelle, uniche sopravvissute alla strage del Focardo, quella in cui i tedeschi trucidarono la famiglia di Robert Einstein.

Il doppio appuntamento si terrà alla Sala Iris del Circolo Ghiandelli di Cellai con "Together - Il cinema di e su Lorenza e Paola Mazzetti", evento organizzato da ANPI Rignano-Reggello con il patrocinio del Comune di Rignano e con ANFIM, Arci Cellai, ANFIM e Arci Valdarno.

La prima serata è in programma sabato 25 gennaio quando, a partire dalle ore 17, sarà proiettato il film "Perché sono un genio", preceduto dalla sua presentazione. A seguire la presentazione e proiezione dei film di Lorenza Mazzetti (K e Together), oltre a due episodi dai docufilm "Le Italiane e l'Amore" e "I Misteri di Roma".

Seconda serata, in occasione del Giorno della Memoria, è invece in programma per lunedì 27 gennaio con il docufilm inedito "Einsteins Nichten": sarà presente l'attore protagonista Alessio Sardelli.