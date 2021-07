L'Ideal Club Incisa getta le basi per la prossima stagione

di Michele Bossini

Definite alcune cariche di primaria importanza



Il nuovo presidente dell'Ideal Club Incisa Giancarlo Pasquini

Primi tasselli in vista della nuova stagione per l'Ideal Club Incisa, con il direttivo che ha eletto come nuovo presidente Giancarlo Pasquini, in passato giocatore, allenatore e direttore sportivo carica questa che sarà adesso ricoperta da Lorenzo Fogli, che passa dietro la scrivania dopo avere appeso le scarpe al chiodo.

Obiettivo della dirigenza è riconfermare il lavoro di crescita della scuola calcio, mentre per il resto si sta lavorando alla formazione della nuova squadra cercando di operare alcune conferme per portare poi a Inicisa almeno quattro-cinque nuovi elementi. Confermato in panchina Nicolè Pratesi.