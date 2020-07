L'ex Valdarno Football Club Roberto Benesperi al settore giovanile della Juventus

di Michele Bossini

Archiviata la non felice esperienza valdarnese, nella prossima stagione allenerà gli under 14 bianconeri



La presentazione di Roberto Benesperi come allenatore del Valdarno Football Club la scorsa estate

Roberto Benesperi, ex allenatore del Valdarno Football Club, approda al settore giovanile della Juventus.

In passato tecnico delle giovanili di Prato ed Empoli, nella passata stagione avava guidato il Valdarno Football Club in Eccellenza, ma l'avventura coi valdarnesi era finita con un esonero dopo solo nove giornate (nove punti frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte). Adesso la chiamata in bianconero per allenare la squadra under 14.