L'ex assessore Giacomo Certosi lascia anche il gruppo di maggioranza "Insieme per Rignano"

di Glenda Venturini

L'annuncio della sua decisione: "Manterrò l’impegno preso sostenendo il programma elettorale che ci ha visto vincitori", dice, ma accusa: "l’idea di civismo in cui credo è lontana dall’esempio che sta dando Insieme per Rignano"





Esce dal gruppo di maggioranza "Insieme per Rignano", il consigliere Giacomo Certosi: nella scorsa primavera aveva già lasciato il ruolo di assessore nella giunta Lorenzini, citando motivazioni personali, ed era stato sostituito dall'ingresso di Alessio Pezzatini.

L'annuncio di Certosi arriva con una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio comunale e al Sindaco: "Con la presente comunico la mia irrevocabile uscita dal gruppo consiliare Insieme per Rignano, con decorrenza immediata. Continuerò a svolgere il ruolo di Consigliere Comunale in maniera indipendente, cercando di onorare con tutto me stesso gli elettori che mi hanno dato fiducia".

"Manterrò l’impegno preso sostenendo il programma elettorale che ci ha visto vincitori - continua Certosi - esco perché l’idea di civismo in cui credo è lontana dall’esempio che sta dando Insieme per Rignano, avrei preferito portare la politica fuori dal palazzo e stimolare la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi condivisi. Per me adesso è necessario ripartire dal dialogo con le associazioni che animano il nostro territorio e da quello con la società civile per ritrovare una comunità più coesa, rimettere al centro del confronto politico le idee, valorizzando il lavoro del Consiglio Comunale e quello prezioso delle sue Commissioni. La politica non è un mestiere ma l’essenza dell’essere cittadino".