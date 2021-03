Riunione fra il comitato regionale e le società, l'Eccellenza ripartirà il 18 aprile

di Michele Bossini

Il campionato riprenderà il 18 aprile e terminerà il 2 giugno, poi i play-off



Il presidente del Comitato regionale della Toscana Paolo Mangini (foto da http://toscana.lnd.it)

Nella serata di ieri (martedì) il presidente del comitato regionale Paolo Mangini, insieme ai vice presidenti e ai consiglieri, ha riunito in videoconferenza le diciannove società del campionato di Eccellenza che avevano espresso la volontà di riprendere l’attività e comunicato che il campionato riprenderà il 18 aprile e terminerà il 2 giugno. Saranno poi disputati i play-off.

Al centro della discussione anche il dispositivo individuato dalla Figc per il numero delle promozioni, cioè una promozione ogni dieci società partecipanti, in applicazione del quale alla Toscana spetterebbe una sola promozione in serie D. Mangini ha informato le società di avere inviato alla Lnd una richiesta di deroga per l’assegnazione di una seconda promozione. Il comitato regionale oggi (mercoledì) invierà il format completo del campionato.