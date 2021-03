L'Eccellenza ripartirà con ventuno squadre suddivise in due gironi

di Michele Bossini

Sia il Valdarno Football Club che il Terranuova Traiana fre la squadre pronte a ripartire





Ventuno le squadre pronte a ripartire, fra la quali quali sia il Valdarno Football Club che il Terranuova Traiana, e quindici invece quelle che hanno rinunciato: così si sono espresse le società di Eccellenza alla vigilia della seduta del consiglio direttivo delle Lega che dovrà decidere circa ripresa e format alla luce delle proposte dei vari comitati regionali.

Per la Toscana si ipotizzano due gironi con gare di sola andata seguite dai play-off e un calendario ex-novo. Il via al campionato in aprile, la conclusione a giugno.