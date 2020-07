L'attaccante Andrea Iannicelli tesserato dal Cavriglia

di Michele Bossini

Classe 1998, Iannicelli arriva dalla Bucinese





Acquisto in attacco per il Cavriglia, che ha tesserato per la prossima stagione il giocatore classe 1998 Andrea Iannicelli, in arrivo dalla Bucinese dopo avere giocato anche nelle file dell'Ideal Club Incisa.

Attaccante che può giocare sia come punta centrale che come esterno, si tratta di un acquisto importante per la squadra valdarnese, il cui mercato non è ancora chiuso in quanto mancano ancora due o tre pedine che potrebbero firmare già nei prossimi giorni.