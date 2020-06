Raccolta rifiuti sulla SP 540, l'attività di Irriducibili Liberazione Animale: "Dopo un anno nessuna risposta dalla provincia"

di Matteo Mazzierli

Tanti i rifiuti rinvenuti lungo la SP 540 dai volontari. Torlai: "Dopo un anno non abbiamo ricevuto risposte dalla provincia di Arezzo nonostante volessimo fare un accordo su base volontaria"





Volontari al lavoro lungo la SP 540 per raccogliere rifiuti: è l'attività ecologica dell'associazione Irriducibili Liberazione Animali compiuta questa mattina per lottare contro l'inquinamento.

"In due ore abbiamo raccolto tantissima roba - afferma il presidente Alessandro Torlai - anche una batteria di un auto. Cerchiamo di rendere l'ambiente migliore, raccogliendo ciò che nostri simili buttano in giro."

Torlai ha anche segnalato di aver contattato più volte la provincia per stipulare un accordo: "Volevamo fare un accordo su base volontaria con la provincia di Arezzo, ma visto che dopo un anno non abbiamo ricevuto risposte, oggi abbiamo deciso ugualmente di iniziare a raccogliere rifiuti lungo la SP 540 tra Bucine e la frazione di Ambra. Per chi vuole unirsi a noi o sostenere ciò che facciamo, scriveteci in privato oppure alla mail irriducibililiberazioneanimale@gmail.com"