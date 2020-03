L'ASD Devils Arezzo dona 250 mascherine all'ospedale S. Maria alla Gruccia

di Martina Giardi

L'Associazione Sportiva Dilettanticstica Devils Arezzo ha proceduto all'acquisto di 1500 mascherine, 250 delle quali è stato distribuito al reparto di Emodialisi dell'Ospedale S.Maria alla Gruccia





L'Associazione Sportiva Dilettantistica Devils Arezzo cerca di dare il proprio contributo a fronte dell'emergenza COVID19 acquistando 1500 mascherine chirurgiche. Malgrado il numero sia limitato, data la scarsa reperibilità, queste sono state suddivise tra l'Ospedale S.Donato di Arezzo, la Questura e l'Ospedale S.Maria alla Gruccia.

Le 250 mascherine destinate all'Ospedale S.Maria è stata consegnata ieri da Graziano Bacciarelli, un membro del Consiglio di Devils Arezzo, al reparto di Emodialisi dell'ospedale della Gruccia.

Devils Arezzo è un'associazione, con sede nei pressi di Civitella in Chianti, senza scopo di lucro e basata sulla pratica del tiro sportivo dinamico/difensivo. Periodicamente vengono organizzate competizioni anche a livello Nazionale, il quale ricavato va in parte ad azioni benefiche, come l'acquisto diretto di presidi o attrezzature da donare ad enti o associazioni del territorio. Dopo l'ultima donazione, che è consistita nell'acquisto di un apparecchio DAE per il Comune di Civitella in Chianti, si sono adoperati per rendere concreto un aiuto nei confronti dell'emergenza COVID19.