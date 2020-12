L'appello di Enpa Valdarno per i gatti: "Abbiamo bisogno, davvero, di una mano"

di Monica Campani

E' possibile aiutare con un bonifico oppure con il "Riempiciotola virtuale" per le colonie feline



foto di repertorio

Enpa Valdarno lancia un appello e chiede aiuto per i gatti e le colonie feline. I numeri, infatti, dei mici abbandonati, randagi e da curare sono sempre in aumento

"Vogliamo ringraziare tutti i volontari e stallanti Enpa Valdarno, i referenti delle colonie feline, gli adottanti, i soccorritori e i sostenitori che hanno collaborato con noi, perché nonostante l'emergenza mondiale, i nostri 'numeri' sono rimasti spaventosi, nel bene e nel male. Da gennaio 2020 più di 300 gatti affidati, di cui 290 cuccioli circa, 40 gatti incidentati in aumento, circa 550 gatti randagi sterilizzati. Per questo imponente lavoro di sterilizzazione e soccorso non possiamo che ringraziare la Asl Toscana Sud Est Veterinaria e i veterinari dell'Ambulatorio Andromeda".

Enpa Valdarno continua e lancia un appello: "Chiediamo a tutti un aiuto per aumentare la cultura della sterilizzazione e il rispetto degli animali liberi come i gatti randagi ed è proprio per tale motivazione che questo anno vi auguriamo buone feste con un video dedicato ad alcuni esemplari randagi liberi, sterilizzati, del nostro territorio. Perché sì, la protezione della libertà della specie felina randagia è una battaglia che Enpa ha sempre portato avanti. Non tutti i gatti sono adottabili e se un gatto è libero lo è che sia cucciolo, vecchio, a pelo lungo, rosso, bianco, verde o a pallini. Non fraintendeteci, i nostri cuccioli domestici vengono affidati con tutte le raccomandazioni del caso nelle zone urbane, soprattutto se svezzati negli stalli domestici, ma i gatti liberi vanno tutelati come da legge, giuridica ed etologica. Vanno sterilizzati, garantendo loro una vita serena, libera e sicuramente più lunga dei randagi semplicemente nutriti senza responsabilità. Inoltre, vi ricordiamo che siamo una onlus di puro volontariato cittadino e ancora una volta siamo qui a chiedervi una zampa perché le spese veterinarie per noi sono continue e cospicue nonostante la generosità dei nostri vet. Abbiamo bisogno, davvero, di una mano".

Per contribuire è possibile fare un bonifico intestato a Enpa Valdarno Onlus, IBAN

IT90I0103071600000063114206. Causale: sostegno gatti. Oppure partecipare al "Riempiciotola virtuale" per le colonie feline, basta scrivere al 3922728333.