L'Amministrazione vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle 24.00 alle 6.00

di Monica Campani

La Sindaca Mugnai ha firmato un’ ordinanza per motivi di ordine e sicurezza, che sarà valida fino al 18 luglio. I dettagli e le sanzioni previste





Rimarrà valido fino al 18 luglio il divieto di vendere e consumare bevande alcoliche fuori dalle attività e dai locali autorizzati presenti nel centro storico di Figline dalle 24.00 alle 6.00. Il divieto non riguarda gli spazi esterni legittimamente assegnati e occupati dagli stessi esercizi commerciali. A stabilirlo è un’ordinanza della Sindaca Mugnai, firmata ieri per motivi di ordine, sicurezza e prevenzione del rischio di contagio da Covid19, oltre che per andare incontro alle esigenze dei residenti che, nei giorni scorsi, hanno segnalato assembramenti e schiamazzi notturni nel centro storico figlinese.

L’ordinanza riguarda le seguenti strade e piazze: corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli.

La mancata osservanza dell’Ordinanza è punita con sanzioni amministrative fino a 500 euro per chi consuma alcolici fuori dagli spazi autorizzati e con multe fino ai 5mila euro per i locali che li somministrano, con possibilità di raddoppiare la sanzione in caso di recidiva e di sospendere l’attività dai 5 ai 30 giorni.