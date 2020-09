L'agenda degli juniores nazionali dI Sangiovannese e Montevarchi per la stagione in procinto di partire

di Michele Bossini

Le date principali delle due valdarnesi per la stagione 2020-2021





La nuova stagione nei campionati juniores nazionali inizierà il 10 ottobre con la fase regolare: il girone d’andata terminerà il 9 gennaio, ritorno al via il 16 dello stesso mese con conclusione fissata al 17 aprile 2020. Nel corso delle ventisei giornate si giocheranno due turno infrasettimanali (mercoledì 25 novembre e venerdì 2 aprile). Due le soste previste: dal 26 dicembre al 2 gennaio per le festività natalizie e dal 13 al 19 marzo per gli impegni della rappresentativa serie D alla Viareggio Cup. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.

Sangiovannese e Montevarchi sono state entrambe inserite nel girone E, con le altre toscane. Gli azzurri debutteranno in casa contro il Prato, mentre i rossoblù saranno a Scandicci. Il derby alla dodicesima giornata, con andata al "Fedini" (19 diembre) e ritorno nella tana degli aquilotti (10 aprile).