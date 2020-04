L'A.S.D Sparta Reggello partecipa alla raccolta fondi per le Misericordie della Toscana

di Martina Giardi

L'A.S.D ha effettuato una donazione per la raccolta fondi organizzata dall'associazione Francesco the s-hope, per le Misericordie della Toscana





L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta Reggello ha donato 500 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da donare ai soccorritori delle Misericordie della Toscana. Un esempio di come la collettività possa ancora farsi sentire in maniera concreta. Nonostante la distribuzione di mascherine che sta avvenendo in questi giorni nei comuni del Valdarno, c'è ancora bisogno di materiale per la protezione individuale, soprattutto per quanto riguarda i soccorritori.

La raccolta fondi a cui ha partecipato l'A.S.D è quella organizzata da l'associazione Francesco The S-Hope che guarda in questo caso alle Misericordie della Toscana. "La solidarietà è più forte della distanza" - il loro slogan che a fronte dell'emergenza si fa ancora più energico. Per poter contribuire con le donazioni, ecco i riferimenti.