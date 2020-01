Juniores nazionali, la Sangiovannese e il Montevarchi vincono ancora

di Michele Bossini

Le due valdarnesi sempre ai primi due posti della classifica



L'allenatore della squadra juniores nazionali del Montevarchi Andrea Coppi

Nella seconda giornata di ritorno del campionato juniores nazionali girone G, la Sangiovannese ha vinto 0-1 (rete di Romanò su rigore a una decina di minuti dalla fine) in casa del Real Forte Querceta, mantenendo da sola la vetta della classifica. Il Montevarchi ha superato per 4-0 (in gol Ramadani, Borghesi, Nencioni e Mugnai) il Pontedera (squadra fuori classifica) ed è sempre secondo.

Gli aquilotti nel prossimo turno saranno di scena a Ponte a Egola mentre gli azzurri riceveranno la visita dell'Aglianese,