Istituto Comprensivo Rignano-Incisa, pronti per il rientro in sicurezza

di Matteo Mazzierli

Comunicazione congiunta dell'amministrazione comunale di Rignano e l'Istituto Comprensivo Rignano-Incisa sul rientro tra i banchi a settembre rispettando le normative anti-contagio





Il Comune di Rignano e l'Istituto Comprensivo Rignano-Incisa garantiscono il rientro a settembre in sicurezza e senza spostamenti: è quanto annunciato nella comunicazione congiunta delle due istituzioni frutto di mesi d'incontri e pianificazioni tra amministrazione e dirigenza scolastica.

"A settembre tutti gli studenti rientreranno in classe senza doversi spostare in strutture esterne - informa l'Assessore alla Scuola di Rignano - grazie anche all'impegno negli acquisti di arredi con il bando per i fondi strutturali europei PON FESR, che permetteranno il distanziamento fisico e garantendo anche la didattica a gruppi con gli arredi flessibili e modulari. Come sempre saranno garantiti il servizio mensa e trasporto secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Governo e dagli organi competenti".

A seguito della emanazione delle linee guida MIT per il piano scuola dell’Anno scolastico 2020/21, il Dirigente scolastico, il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, i docenti e il personale ATA dell’Istituto comprensivo Rignano Incisa Valdarno si sono alacremente e sollecitamente impegnati nella ricognizione dei locali di tutte le scuole dell'Istituto e nella valutazione delle misure da adottare per un rientro a scuola in condizioni di sicurezza.

"Grazie ai fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e agli acquisti di arredi flessibili da parte dei Comuni, a Rignano e ad Incisa - afferma il Dirigente Scolastico - con qualche adattamento degli spazi e con un’adeguata revisione del Piano triennale dell’offerta formativa, quanto a metodologie innovative ed organizzazione degli ambienti di apprendimento"

"Il nostro Istituto è in grado di garantire l’allocazione di tutti gli alunni nelle rispettive aule - conferma il Dirigente Scolastico - di sostenere senza modifiche il tempo scuola, normale e pieno, di prevedere ingressi a scuola, diversificati e scaglionati a seconda dei plessi, nel rispetto di un articolato “piano per il rientro” in sicurezza, in corso di elaborazione. Nel rispetto del Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e forti della collaborazione con gli Enti locali ed il territorio tutto, questa Istituzione scolastica s'impegna a condividere con tutta l’utenza il Piano per il rientro, in un autentico “patto integrato” , non appena esso sarà completamente definito, secondo le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione vorrà impartire."