Istituto Comprensivo Venturino Venturi: "Scuola aperta al mondo"

di Martina Giardi

Dal 15 dicembre L'Istituto comprensivo Venturino Venturi entra a far parte delle scuole capofila per il progetto di "outdoor education"





L'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Educativa (INDIRE) ha nominato l'Istituto Comprensivo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna tra le scuole capofila del progetto "Outdoor education - Scuola aperta al mondo". Alla base del progetto sta il superamento dell'edificio scolastico per la didattica. Una significativa parte delle attività didattiche si svolge all’esterno utilizzando il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro paese.

INDIRE come centro di ricerca per la scuola e i sistemi didattici, necessita di una parte di sperimentazione sul campo ed è in questa parte che Loro entra in gioco. Dal 2014 la Scuola Primaria di Loro ha lavorato per sviluppare metodologie didattiche alternative concentrandosi sugli spazi al di fuori dei locali della scuola, utilizzando risorse del patrimonio artistico, storico e naturale del territorio con la collaborazione delle famiglie e degli enti locali e ispirandosi ai principi di educazione place based e scuola diffusa e attiva. L’interazione con il territorio ha portato i bambini ad acquisire una maggiore consapevolezza dell’ambiente in cui essi vivono, ha stimolato il loro desiderio di partecipazione alla vita sociale, ha permesso a tutti di essere inclusi nello svolgimento delle attività che spesso assumevano carattere di compiti di realtà e prendevano avvio dall’interesse degli alunni. I bambini hanno inoltre sviluppato forme di rispetto e cura nei confronti degli ambienti in cui hanno vissuto le loro esperienze di apprendimento (cinema-teatro, museo, monumenti, edifici storici, orto, bosco). Da qui l’idea di strutturare un modello educativo che si fondi sull’interazione attiva fra scuola e territorio.

Tra i progetti che risultano adatti a comprendere l'idea e le modalità attuative dell'educazione Place Based sono stati significativi: "Primo giorno di scuola" Un film realizzato dai ragazzi delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria di Loro Ciuffenna nell’anno scolastico 2014/2015., "The Pieve of Gropina" una piccola guida di viaggio realizzata dai bambini per i bambini, realizzata dai ragazzi della classe 5° della Scuola Primaria di Loro Ciuffenna nell’anno scolastico 2015/2016. "L'orto di Piffarò e Bobò" un orto progettato e realizzato dai ragazzi delle classi 2° e 3° della Scuola Primaria di Loro Ciuffenna.

L'adozione di queste metodologie, ha suscitato l'interesse di Avanguardie Educative nei confronti dell'Istituto; ne sono conseguiti sopralluoghi ed accurata osservazione del modello. In seguito a quella che viene chiamata appunto "sperimentazione sul campo"; L'Istituto Comprensivo è entrato a far parte delle sole 58 scuole capofila, nello specifico per il progetto di Outdoor education.