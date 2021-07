Nasce una nuova e importante collaborazione per la formazione e l’occupazione dei giovani

di Martina Giardi

Il Polo Universitario Aretino, l'Isis Valdarno e delle aziende Leader della Provincia di Arezzo in un'importante sinergia con percorsi didattici e formativi mirati per soddisfare i fabbisogni di professionalità delle imprese del territorio





Il Polo Universitario Aretino, I.S.I.S. Valdarno e le più importanti Aziende leader della Provincia di Arezzo sono i protagonisti di un nuovo progetto per la formazione e l’occupazione dei giovani. Si tratta di un persorso innovativo intrapreso con Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano. Sarà possibile accedere alla formazione anche dal Valdarno.

I risultati di questa importante partnership si sviluppano su più fronti, con la creazione di una offerta formativa a 360 gradi per rispondere alle richieste specifiche del mercato del lavoro proprio per soddisfare i fabbisogni di risorse e competenze professionali espresse dalle più importanti imprese tecnologiche del territorio, di recente ingresso nel comitato di indirizzo del Polo Universitario Aretino, che garantiranno rilevanti opportunità occupazionali per i giovani della provincia aretina.

La Presidente della Provincia e del Polo Universitario Aretino, Silvia Chiassai Martini dichiara: “La Provincia di Arezzo, attraverso l’attività del Polo Universitario Aretino ha l’obbiettivo di diventare sempre più un polo di riferimento per l’offerta didattico-formativa riservata ai ragazzi della nostra provincia, sia a livello universitario che attraverso percorsi formativi post diploma. La Provincia di Arezzo è la prima che offre percorsi di alta formazione ritagliati sulle specifiche esigenze delle aziende del territorio, creando una reale e fattiva integrazione fra istruzione, formazione e lavoro. Anche in un momento estremamente difficile di crisi economica e sociale come quello attuale, la Provincia di Arezzo pensa al futuro dei nostri giovani e delle nostre aziende”.

“Anche in un anno così difficile di pandemia abbiamo continuato a lavorare per offrire opportunità maggiori ai nostri ragazzi e da settembre ci sarà l’opportunità per coloro che si iscriveranno al corso di ingegneria informatica del Politecnico di Milano di frequentare le lezioni, anche in piccoli gruppi, all’interno dell’ Isis Valdarno. Questo consente alle famiglie di far proseguire i propri figli nel loro percorso di studi evitando gli onerosi costi dovuti a spostamenti e studi fuori sede."

“Concludiamo quest’anno didattico ribadendo l’importanza di un progetto al quale l’ISIS Valdarno aderisce con entusiasmo e forte convinzione. – dichiara il Prof. Lorenzo Pierazzi, dirigente scolastico presso ISIS Valdarno “Mai come negli ultimi mesi è stato evidente il bisogno di investire nel mondo della scuola e dell’Università per fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari al raggiungimento dei propri obbiettivi. Grazie a questo schema a tre punte, gli studenti del nostro territorio vengono formati e supportati con nuove tecnologie, nuovi corsi e quindi muove competenze. I risultati degli esami di stato nella nostra scuola dimostrano che un personale docente ottimamente formato e strumenti tecnici all’avanguardia sono la chiave del successo dei nostri ragazzi, ed è ormai evidente che il mondo della formazione e quello del lavoro, specialmente in Valdarno, devono continuare ad andare a braccetto.”

Un dialogo prezioso tra sistema delle imprese del territorio e mondo della formazione che saprà fornire una risposta adeguata e concreta anche al tema della disoccupazione giovanile, contribuendo ad incrementare ancor di più gli sbocchi occupazionali degli studenti della provincia di Arezzo, ma anche opportunità per lo sviluppo delle aziende stesse che potranno inserire nel proprio organico figure capaci di accompagnare la transizione digitale in corso verso scenari ancora più innovativi. Queste le parole dei rappresentati di Visia Imaging e Aruba Academy; le aziende collaboratrici del progetto: