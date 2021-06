Isabella Olajide e la polisportiva "Galli" un altro anno insieme

di Michele Bossini

La conferma è stata una scelta voluta da entrambe le parti





Una gradita conferma nel roster della polisportiva "Galli": Isabella Olajide sarà ancora una giocatrice della squadra valdarnese. Quella effettuata è stata una scelta voluta da entrambe le parti, con la classe 2000 che ha scelto di sposare il nuovo progetto della società e di coach Matassini per valorizzare ulteriormente il suo percorso di crescita. Olajide, arrivata a stagione in corso, si era subito dimostrata importante sotto i tabelloni ritagliandosi sempre più un ruolo da protagonista nel quintetto dove si è messa in evidenza chiudendo con 8 punti e 6 rimbalzi di media a partita.