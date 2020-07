Ipotesi uscita d'emergenza A1 a Ponte a Niccheri, Tozzi (Lega): "Pd regionale disinteressato alla sanità valdarnese"

di Glenda Venturini

La consigliera comunale reggellese Elisa Tozzi interviene sulla questione della mancata votazione, in Consiglio regionale, della proposta di Italia Viva per una corsia d'emergenza dedicata ai mezzi di soccorso





"Se i cittadini valdarnesi si chiedono quanto il Pd abbia a cuore i presidi sanitari e l’accesso ai servizi ospedalieri nei loro territori, nella seduta del consiglio regionale del 28 luglio ne abbiamo avuto la dimostrazione: al momento della votazione di una mozione proposta da Italia Viva, ma fortemente sostenuta dalla Lega, con cui si impegnava la giunta a realizzare una uscita di emergenza nella corsia nord della A1 per il collegamento veloce dei mezzi di soccorso con l’ospedale di Ponte a Niccheri, il gruppo regionale Pd è uscito dall’aula facendo venire meno il numero legale". Lo scrive Elisa Tozzi, capogruppo di Reggello Domani e responsabile provinciale Enti Locali della Lega.

"Il Pd regionale, nonostante il goffo tentativo dei sindaci di difendere i presidi territoriali richiamando al rispetto di patti ormai disattesi nei fatti, ha dimostrato quanto si interessi dei servizi sanitari valdarnesi: zero. Non ci resta che constatare - aggiunge Tozzi - come non solo il Pd sia scollegato dai proprio sindaci, ma come questi ultimi a parole sostengano la sanità territoriale ma, nei fatti, niente abbiano messo in campo per realizzarla. A distanza di anni e nonostante gli sfavillanti annunci, a Reggello, solo per fare un esempio, manca ancora la Casa della Salute, già finanziata e i cui lavori non sono mai iniziati. Il sindaco Benucci si decida a sciogliere i nodi che ancora impediscono l’avvio dei lavori di un presidio importante per il Comune", conclude la consigliera Tozzi.